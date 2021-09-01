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DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı' - Son Dakika

DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'

01.09.2021 10:50
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı', System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli yayımladığı haftalık raporunda, ilk kez bu yılın Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen 'B.1.621' varyantına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli yayımladığı haftalık raporunda, ilk kez bu yılın Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen 'B.1.621' varyantına dikkat çekti. Raporda, 'Mu Varyantı' olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli bir varyant olabileceğine vurgu yapıldı.

DSÖ, 31 Ağustos'ta yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika'da etkili olan 'B.1.621' varyantına ayırdı. Raporda; varyantın 'incelenmesi' gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, 'Mu Varyantı'nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

"YAYGINLIK SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERİYOR"DSÖ, 'Mu Varyantı'nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.ŞİMDİLİK 'İLGİ VARYANTLARI' ARASINDA

DSÖ, koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor. Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor. 'Mu Varyantı' şimdilik 'ilgi varyantları' arasında sınıflandırılıyor.


DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Amerika, Kolombiya, Ocak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı' - Son Dakika Dünya


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