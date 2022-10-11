DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor

11.10.2022 16:24
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 yıl sonra kolera virüsünün yeniden etki göstermeye başladığı Haiti'de 224 şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 yıl sonra kolera virüsünün yeniden etki göstermeye başladığı Haiti'de 224 şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Haiti'deki kolera salgınına dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Harris, Haiti makamlarının DSÖ ile paylaştığı verilere göre, 9 Ekim itibarıyla ülke genelinde 32 kolera vakasının doğrulandığını aktardı.

Ülkede, 224 kişiye kolera mikrobu bulaştığından şüphelenildiğini belirten Harris, 16 kişinin ise kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Harris, DSÖ'nün dünya genelinde kolera salgınlarından endişe duyduğunu kaydederek, aşı eksikliği ve bazı ülkelerde salgına imkan tanıyan iklim şartlarının, üzerinde durulması gereken konular olduğuna dikkati çekti.

YORUMLAR
500
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: 'Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı' BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodrigez: 'Türkiye'nin afetle mücadeledeki ilerlemesi şaşırtıcı' BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi
Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement