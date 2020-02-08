DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor - Son Dakika Dünya

DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor

12 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan şu ana kadar 723 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için harekete geçti. DSÖ, Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Vuhan'da ortaya çıkan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçiyor. DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi.

ÖZEL EKİP ÇİN'E GİDİYOR

Sağlık ekibi liderinin pazartesi ya da salı yola çıkacağı, üyelerin ise ülkeye daha sonra gideceği belirtildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) sağlık uzmanlarının Çin'e gidecek ekip içinde bulunabileceği vurgulandı. Ekiple ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından DSÖ'nün açıklama yapacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Virüs, ilk olarak Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubei eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 723'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 34 bin 546'ya çıktığını açıklamıştı.

DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor
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Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği Vuhan kenti havadan görüntülendi

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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