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DSÖ hastalıklarla mücadele için sivrisinekleri kısırlaştıracak

7 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dang humması, zika ve chikungunya virüslerinden kaynaklanan hastalıkları kontrol etmek için radyasyon kullanarak erkek sivrisinekleri kısırlaştıran bir tekniğin yakında test edileceğini bildirdi.

DSÖ hastalıklarla mücadele için sivrisinekleri kısırlaştıracak, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dang humması, zika ve chikungunya virüslerinden kaynaklanan hastalıkları kontrol etmek için radyasyon kullanarak erkek sivrisinekleri kısırlaştıran bir tekniğin yakında test edileceğini bildirdi.

DSÖ'nün açıkladığı yeni raporda, sivrisineklerin yaydığı tropikal bir hastalık olan dang humması vakalarının son yıllarda 110 ülkeye ulaştığına dikkat çekildi.

Raporda, DSÖ tahminlerine göre yüz binlerce yeni vakanın ortaya çıkmasıyla dünya genelindeki yeni dang humması vakalarının 3,5-4 milyona ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Rapora göre DSÖ, ilk etapta ABD Tarım Bakanlığı tarafından, mahsul verimine zarar veren zararlı böcekleri kısırlaştırmak için kullanılmış "Kısırlaştırılmış Böcek Tekniği"ni (SIT) test etmeyi planlıyor.

Söz konusu tekniğin dang humması, zika ve chikungunya virüslerinden kaynaklanan hastalıklara karşı umut verdiği vurgulanan raporda, SIT'in halen 6 kıtada tarım alanında zararlı böceklere karşı kullanıldığı aktarıldı.

Raporda, sürecin, belirlenmiş tesislerde büyük miktarda erkek sivrisinek yetiştirilip bunların kısırlaştırıldıktan sonra doğaya bırakılarak dişilerle çiftleşmeleri şeklinde işleyeceği belirtildi.

DSÖ'den bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, yeni tekniğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya nüfusunun yarısı şimdiden dang humması riski altında. Acilen yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var ve bu girişim hem umut hem de heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sivrisinekler yoluyla bulaşan zika ve chikungunya virüsleriyle sıtma, dang humması ve sarı humma türü hastalıklar dünyadaki bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor ve yılda 700 binden fazla can alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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