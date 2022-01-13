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DSÖ: "Hatırlatıcı doz Covid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil" - Son Dakika

DSÖ: "Hatırlatıcı doz Covid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil"

13.01.2022 17:22
DSÖ: "Hatırlatıcı doz Covid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Covid-19 aşılarının hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı konusunda uyararak, yeni aşıların bulunması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, Covid-19 aşılarının hatırlatıcı doz olarak tekrarlanmasının virüsün yayılmasına karşı yeterli bir strateji olmadığı konusunda uyararak, yeni aşıların bulunması gerektiğini söyledi.

DSÖ uzmanları, korona virüse karşı geliştirilen aşıların tekrarlanmasıyla uygulanan güçlendirici dozların virüse ve mutasyonlara karşı koruma sağlama noktasında etkili bir strateji olmadığını dile getirdi. Uzmanlar, virüsün yayılmasını önlemek için daha iyi koruma sağlayan yeni aşıların bulunması gerektiğine dikkat çekti. DSÖ Covid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu (TAG-Co-VAC) tarafından salı günü yayınlanan bildiride, "Covid-19 aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması pek olası değildir" denildi.

DSÖ YENİ AŞI GELİŞTİRİLMESİNİ ÖNERİYOR

DSÖ'de Covid-19 aşılarının etkililiğini değerlendirmek için çalışan uzman grubu, en başta insanların virüse yakalanmasını önleyen, Covid-19'a yakalanan kişileri ise ciddi şekilde hastalanmaya karşı koruyabilen yeni aşıların geliştirilmesi çağrısında bulundu. Danışma grubu yaptığı açıklamada, "Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarının geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu, virüsün yayılımını ve geniş kapsamlı halk sağlığı önlemlerine olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olacaktır" dedi.

Danışma grubu ayrıca, "Aşı geliştiricilerinin art arda yapılan hatırlatıcı dozlara olan ihtiyacı azaltmak için geniş, güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkilerini ortaya çıkaran aşılar geliştirmeye çalışması gerekiyor" dedi.

Yapılan açıklamada, yeni aşılar bulunana kadar mevcut Covid-19 aşılarının bileşiminin de güncellenmesi gerekebileceği belirtildi.

PFİZER'DEN YENİ AŞI ÖNERİSİ

İlk Covid-19 aşısını bulan Pfizer, bu haftanın başlarında özellikle Omicron mutasyonunu hedefleyen yeni bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulacağını ve bunun mart ayına kadar geliştirilip piyasaya sürülebileceğini bildirdi. Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech ile hem Omicron mutasyonu hem de daha hızlı yayılan mutasyonları hedef alan bir aşı üzerinde çalışıldığını söyledi.

AVRUPA NÜFUSUNUN YARISI OMİCRON'A YAKALANACAK

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron enfeksiyonlarının "gelgit dalgası" nedeniyle önümüzdeki 2 ay içinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasının enfekte olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kluge, Avrupa'da yalnızca 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni vaka kaydedildiğini ve her hafta nüfusun yüzde 1'inden fazlasının Covid-19'a yakalandığını ifade ederek, "Bu oranlarla bölgedeki nüfusun yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki 6 ila 8 hafta içinde Omicron ile enfekte olacak" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: DSÖ: "Hatırlatıcı doz Covid-19 tedavisinde sürdürülebilir strateji değil" - Son Dakika
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