DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor - Son Dakika
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DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor

10.05.2022 13:11
DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada alkolün zararlarından ötürü her yıl ortalama 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın yüzde 13,5'ini gençlerin oluşturduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada alkolün zararlarından ötürü her yıl ortalama 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın yüzde 13,5'ini gençlerin oluşturduğunu açıkladı.

Örgütün yayınladığı "Sınır dışı pazarlama ve reklamları düzene sokarak alkolün zararlarını azaltmak" raporunda, alkol tüketiminin olumsuz etkileri ve küresel alkol ürünleri tanıtımının kötü örnek teşkil etmesi ele alındı.

Raporda, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin alkol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği ve alkol kaynaklı ölümlerin, dünyadaki toplam can kayıplarının yüzde 5'ini oluşturduğu bildirildi.

Gençlerin de alkolün ölümcül etkilerinden nasibini aldığı ve yıllık alkol kaynaklı can kayıplarının yüzde 13,5'inin 20 ve 39 yaş arası kişilerden oluştuğu belirtildi.

Dijital medyanın yaygınlaşmasının, alkol ürünlerinin tanıtımının küresel alana yayılmasını kolaylaştırdığı, özellikle büyük spor etkinliklerinde alkol ürünleri tanıtımının çokça yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sinema filmlerindeki alkol ürünü tanıtımlarının da arttığı, bu kapsamda ABD'de 1996'dan 2015'e kadar en çok izlenen 100 filmin yarısında markalı alkol ürünlerinin tanıtıldığı kaydedildi.

Alkol ürünü tanıtımlarının en çok gençleri ve alkol tiryakilerini hedef aldığına dikkat çekildi.

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, alkolün genç bireylerin hayatını çaldığını belirterek, "Taşıdığı sağlık riskine rağmen alkol ürünlerinin pazarlanmasına yönelik kontroller çok zayıf kalmaktadır. Alkol ürünleri pazarlamasının daha sıkı kontrole tabi tutulması, çok sayıda hayatı kurtarabilir." açıklamasında bulundu.

DSÖ Alkol, Uyuşturucu ve Alışkanlık Yapan Davranışlar Birimi Sözcüsü Dag Rekve ise "Alkol ürünleri tanıtımının sınır dışına yayılması, ülkelerin bu konuda kontrol edici adımlar atmasını zorlaştırmaktadır." görüşünü savundu.

Rekve, 2018'de yapılan araştırmaya göre DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 48'inin, internetteki alkol ürünü reklamlarını kontrol etmeye yönelik yasaları olmadığını aktardı ve ülkelere daha sıkı kontrol çağrısı yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor - Son Dakika


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