DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada - Son Dakika

DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada

15.01.2021 14:47
DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) heyetinin, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde karantinada olduğu bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) heyetinin, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde karantinada olduğu bildirildi.

Xinhua'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün Vuhan'a gelen söz konusu 13 kişilik heyetle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

DSÖ uzmanlarının Vuhan'da kaldıkları otelde karantinada olduğunu bildiren Cao, araştırmacıların Kovid-19'un kökenlerini araştırırken Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Cao, salgın önleme konusundaki düzenlemelere kesinlikle uyacaklarını, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını belirtti.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacak.

DSÖ heyeti, geçen hafta Çin'e gitmiş, Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Xinhua, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada - Son Dakika


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