DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı - Son Dakika Ekonomi

DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı

38 dakika önce

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı, System.String[]

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Genetik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:32 

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