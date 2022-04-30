Dsö: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Yeni Ebola Salgınının Komşu Ülkelere Sıçraması Muhtemel - Son Dakika

KİNŞASA, 30 Nisan (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cuma günü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) halen devam eden son Ebola salgınının komşu Kongo Cumhuriyeti'ne yayılmasının muhtemel olduğu uyarısında bulundu. KDC, teşhis konulmadan önce ölen iki teyitli vakanın görüldüğü ülkenin kuzeybatısındaki Ekvator eyaletinin merkezi Mbandaka'da 14. Ebola salgınının ortaya çıktığını ilan etmişti. DSÖ'ye göre, gen dizileme çalışmaları yeni salgının, vilayette daha önce yaşanan salgınlarla bağlantılı olmaktan ziyade konakçı/hayvan rezervuarından bulaşan bir olay olduğuna işaret ediyor. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Salgın (başkent) Kinşasa dahil başka eyaletlerin yanı sıra komşu Kongo Cumhuriyeti'ne de bulaşma riski taşıyor" uyarısında bulunularak Ebola kurbanlarının 267 temaslısının belirlendiği belirtildi. DSÖ'nün Perşembe günü yaptığı bir başka açıklamada da, "Mbandaka şehri Kongo Nehri'nin kıyısında bulunduğu ve başkent Kinşasa, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola ile nehir ve kara bağlantısına sahip olduğu için bu salgının bölgesel ve uluslararası yayılması riski olasılık dışı değildir" denildi.