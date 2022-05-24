Dsö: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Son Ebola Salgınında Tümü Ölümle Sonuçlanan Beş Vaka Bildirdi - Son Dakika
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Dsö: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Son Ebola Salgınında Tümü Ölümle Sonuçlanan Beş Vaka Bildirdi

24.05.2022 18:51
Dsö: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Son Ebola Salgınında Tümü Ölümle Sonuçlanan Beş Vaka Bildirdi

KİNŞASA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti ofisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeybatısındaki son salgında beş yeni Ebola vakası bildirdi.

KİNŞASA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti ofisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kuzeybatısındaki son salgında beş yeni Ebola vakası bildirdi. DSÖ ofisinin yayınladığı Twitter mesajında, ülkenin kuzeybatısındaki Equateur eyaletinde Nisan ayı sonunda patlak veren 14. salgının başından bu yana Cumartesi günü itibarıyla dördü doğrulanmış olmak üzere beş vaka bildirildiği ve hastaların beşinin de öldüğü kaydedildi.

Mesaja göre şimdiye kadar 234 temaslı tespit edilip gözetim altına alınırken ön saflarda çalışanlar dahil olmak üzere 1.013 kişi aşılandı. Hastalığı ilk yayan kişi olan 31 yaşındaki bir erkek, 5 Nisan'da belirti göstermeye başlamış ve haftalarca evinde bakım gördükten sonra bir yerel sağlık merkezinde tedavi talep etmişti. Yerel sağlık yetkililerine göre hasta, 21 Nisan'da Ebola tedavi merkezine kabul edilmiş ancak aynı gün geç saatlerde yaşamını yitirmişti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 1976'dan beri görülen 14. Ebola salgınını yaşıyor. Son salgın, 2018 yılından beri ortaya çıkan altıncı salgın oldu ve bu dönem, ülkenin Ebola tarihindeki en sık salgın gerçekleşen dönem oldu. DSÖ'ye göre Equateur eyaletindeki önceki salgınlar 2020 ve 2018 yıllarında yaşanmış, sırasıyla 130 ve 54 kişinin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçmişti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Aralık 2021'de 13. Ebola salgınının bittiğini duyurmuştu. 13. salgında sekiz vaka doğrulanmış, üç şüpheli belirlenmiş, bunlardan altısı ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Mayıs, Nisan, Kongo, Güncel, Son Dakika

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