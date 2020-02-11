DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir - Son Dakika Dünya

DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir

23 dakika önce

Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.


Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:00 
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