DSÖ korona virüs alarmını 'çok yüksek' seviyesine çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSÖ korona virüs alarmını 'çok yüksek' seviyesine çıkardı - Son Dakika

DSÖ korona virüs alarmını 'çok yüksek' seviyesine çıkardı

7 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hızla dünya ülkelerine yayılan korona virüsü için alarm seviyesini 'yüksek'ten 'çok yüksek' seviyesine çıkardı.

DSÖ korona virüs alarmını 'çok yüksek' seviyesine çıkardı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hızla dünya ülkelerine yayılan korona virüsü için alarm seviyesini 'yüksek'ten 'çok yüksek' seviyesine çıkardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine hızla korona virüsü korkutmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüse ilişkin açıklamada bulunarak, alarm seviyesinin 'yüksek'ten 'çok yüksek' seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Son gelişmeler ışığında, korona virüsü Orta Doğu'da hızla artış gösterirken, Kuzey Avrupa ve Latin Amerika'da da ilk vakalar görülmeye başlandı. Çin'de yalnızca 24 saat içinde 329 yeni vaka görülürken, dünya genelinde 84 binin üzerinde vaka, 2 bin 800'ün üzerinde ölüm yaşandı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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