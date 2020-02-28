DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek' - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek' - Son Dakika Dünya

DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek'

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini 'yüksek'ten, 'çok yüksek'e çıkardı.

DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek', System.String[]

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini "yüksek"ten, "çok yüksek"e çıkardı.


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Küresel risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık." dedi. Virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirten Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin "dünyanın tamamına yayılmadığı" gerekçesiyle "pandemi" durumu ilan etmediğini kaydetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:21 
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