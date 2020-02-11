DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor - Son Dakika Dünya

DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.

DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.


DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salı günü, koronavirüse ilişkin virüs örneklerinin paylaşılmasının yanı sıra aşı ve ilaçlarla ilgili araştırmaların hızlandırılması için çağrı yaptı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:00 
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