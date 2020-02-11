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DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.
DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salı günü, koronavirüse ilişkin virüs örneklerinin paylaşılmasının yanı sıra aşı ve ilaçlarla ilgili araştırmaların hızlandırılması için çağrı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:00
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