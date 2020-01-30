DSÖ, koronavirüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ, koronavirüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti - Son Dakika Dünya

DSÖ, koronavirüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

DSÖ, koronavirüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:20 
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