DSÖ: "Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok" - Son Dakika

DSÖ: "Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi.

Ülkede günlük yeni vaka sayılarının 40-45 bin aralığında sabitleştiğine dikkati çeken Ryan, "Brezilya'nın hastalığı aşağı itme, ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatı var." dedi.

Bunun gerçekleşmesi için "sürekli" ve "uyumlu" bir mücadele gerektiğinin altını çizen Ryan, "Şimdiye kadar Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkede virüs iş başındaydı, kuralları virüs koyuyordu. Bu virüs için kuralları bizim belirlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin, tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarına bu virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorusunu ise DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

Kerkhove, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini ifade ederek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını aktardı.

Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu anlatan Kerkhove, "Dolayısıyla Kovid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Brezilya, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ: "Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]