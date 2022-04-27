Dsö: Kovid-19 Pandemisi Henüz Bitmedi - Son Dakika
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Dsö: Kovid-19 Pandemisi Henüz Bitmedi

27.04.2022 17:53
Dsö: Kovid-19 Pandemisi Henüz Bitmedi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Ölümcül bir virüs söz konusu olduğunda, cehalet mutluluk değildir.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Ölümcül bir virüs söz konusu olduğunda, cehalet mutluluk değildir. DSÖ, tüm ülkelere gözetimi sürdürme çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.

CENEVRE, 27 Nisan (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salı günü Cenevre'de, büyük ölçüde test oranlarındaki düşüş nedeniyle küresel olarak bildirilen Kovid-19 vakaları ve ölümlerinin sayısı düşmeye devam etse de pandeminin bitmediği konusunda uyarıda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bir basın brifinginde, geçen hafta DSÖ'ye bildirilen koronavirüs ile ilgili ölüm rakamının 15.000'den biraz fazla olduğunu ve bunun Mart 2020'den bu yana en düşük haftalık toplam olduğunu söyledi.

Dsö: Kovid-19 Pandemisi Henüz Bitmedi

Bir kadın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Kovid Anıt Duvarı'na çiçek koyuyor, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Bununla birlikte Tedros, birçok ülke test konusunda geri adım attığından ve sonuç olarak "DSÖ bulaşma ve sıralama hakkında daha az bilgi aldığından" bu cesaret verici trendin dikkatle yorumlanması gerektiğini söyledi. Tedros, "Bu, bizi bulaşma ve gelişim trendlerine karşı giderek daha kör hale getiriyor. Ancak bu virüs, sırf ülkeler onu aramayı bıraktı diye ortadan kaybolmayacak. Hala yayılıyor, hala değişiyor ve hala öldürüyor," diye konuştu. Tedros, "Ölümcül bir virüs söz konusu olduğunda, cehalet mutluluk değildir. DSÖ, tüm ülkelere gözetimi sürdürme çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.

Dsö: Kovid-19 Pandemisi Henüz Bitmedi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir test merkezinde bir adam Kovid-19 testi yaptırıyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Stefan Zeitz/Xinhua)

AB'nin Kovid-19 pandemisinin acil durum sonrası aşamaya girdiğine dair aldığı son karara yanıt veren DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı Genel Müdürü Mike Ryan, bu anın, virüse yönelik ve virüsün gelişme potansiyeline yönelik odaklanmayı kaybetme zamanı olmadığını söyledi. "Gerçek şu ki, henüz bundan kurtulmuş durumda değiliz" dedi. DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları Programı'nın Teknik Lideri Maria van Kerkhove ise son zamanlardaki olumlu eğilimlere rağmen, dünyada test stratejilerindeki büyük değişiklikler ve yapılan test sayısındaki büyük düşüşler nedeniyle "dünya çapında bildirilen vaka sayılarına olan güveninin çok az olduğunu" söyledi. Van Kerkhove, "Olumlu tarafa bakarsak, bir değişiklik görüyoruz. Elbette, pandeminin farklı bir aşamasındayız, ancak pandemi hala sürüyor ve bu hala küresel bir sorun" dedi.

Dsö: Kovid-19 Pandemisi Henüz Bitmedi

Van Kerkhove, "Şimdi geri çekilme zamanı değil. Şimdi, uygulamaya koyduklarımızı gerçekten güçlendirme ve insanları hayatta tutma, ekonomilerimizi tekrar rayına oturtma ve insanların geçim kaynaklarını kurtarmayı sağlama zamanı" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Tedros Adhanom, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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