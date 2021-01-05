Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ ekibi ülkeye alınmadı - Son Dakika

Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ ekibi ülkeye alınmadı

05.01.2021 22:07
Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ ekibi ülkeye alınmadı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'den tepki çeken bir hamle geldi. Pekin yönetimi, virüsün kökenini araştırmak için ülkeye gelen Dünya Sağlık Örgütü ekibinin ülkeye girişine izin vermedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2021'in ilk basın toplantısını düzenledi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Kovid-19'un kökenini araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

VİZE SORUNU ENGEL OLDU

Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, "virüsün kökenini araştırma misyonu"nun DSÖ ve uluslararası heyet için "öncelik" olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

DSÖ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

DSÖ, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. Heyetin, Kovid-19'un ilk patlak verdiği Vuhan kentini de ziyaret etmesi bekleniyordu. DSÖ, Çin'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün görülmesinden 1 yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Vuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 876 bin 676 kişi hayatını kaybetti, 86 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı.

Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ ekibi ülkeye alınmadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştırmak isteyen DSÖ ekibi ülkeye alınmadı - Son Dakika


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