Üye Girişi
DSÖ, Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu - Son Dakika

DSÖ, Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu

08.12.2021 14:47
DSÖ, Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğünü, omicron vakalarının çoğalması durumunda hastaneye yatışların artışa geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğünü, omicron vakalarının çoğalması durumunda hastaneye yatışların artışa geçmesinin beklendiğini duyurdu.

DSÖ'nün yayınladığı haftalık Kovid-19 raporunda, 29 Kasım-5 Aralık arasında dünya genelinde 4 milyondan fazla Kovid-19 vakası bildirildiği, bu rakamın bir önceki haftayla aynı olduğu aktarıldı.

Raporda, bununla beraber geçen hafta 52 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bir önceki haftaya göre, yüzde 10'luk artış gözlendiği belirtildi.

DSÖ'ye göre, 5 Aralık itibarıyla dünya genelinde toplam teyitli Kovid-19 vakası yaklaşık 265 milyona ulaşırken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,2 milyonu geçti.

Dünyada endişeye neden olan Kovid-19'un omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğü belirtilen raporda, "Bu ülkelerde tespit edilen vakaların çoğu şu anda seyahat kaynaklı olmakla birlikte, daha fazla bilgi elde edildikçe bu durum değişebilir. Şiddeti delta varyantına eşit veya potansiyel olarak daha düşük olsa bile, daha fazla insan enfekte olursa hastaneye yatışların artması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Raporda bununla beraber, son 2 ayda Kovid-19 hastalarından alınan yaklaşık 900 bin numunenin yüzde 98'inde delta varyantına, sadece yüzde 1'in de ise omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

DSÖ, ayrıca mevcut aşıların omicron varyantına karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu fakat eldeki aşıların uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Mevcut aşılar Omicron'a karşı koruma sağlıyor"

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise yaptığı açıklamada, mevcut aşıların omicron varyantına karşı koruma sağladığını bildirdi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise omicron varyantına ilişkin araştırmaların birkaç hafta alacağını, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam etmeye çağırmıştı.

DSÖ'den 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, örgütün 6 bölgesinde toplam 38 ülkede omicron varyantı tespit edildiği açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! 14:58 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı 14:46 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı 14:35 Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not

Son Dakika Haberleri
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı         
15:01
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:48
Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor! Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!         
14:40
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:06:06. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ, Kovid-19'un omicron varyantının en az 57 ülkede görüldüğünü duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement