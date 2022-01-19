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DSÖ, Kovid-19'un "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" olarak görülmesine devam kararı aldı - Son Dakika

DSÖ, Kovid-19'un "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" olarak görülmesine devam kararı aldı

19.01.2022 22:04
DSÖ, Kovid-19'un "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" olarak görülmesine devam kararı aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar aldı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 13 Ocak'ta toplanan Acil Durum Komitesinde alınan kararlar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda, Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadele, endişe verici varyantlara yol açan unsurlar, Kovid-19'u teşhis yöntemlerinin evrilmesi, aşılama yöntemleri ve salgının takip edilip araştırılmasında küresel alanda Tek Sağlık yaklaşımının gerekliliği ele alındı.

Omicron varyantının çabuk tespit edilip varyanta ilişkin bilgilerin DSÖ ile zamanında paylaşılmasından ötürü Güney Afrika ve komşu ülkelere teşekkür eden Komite, varyantın çıkmasından sonra bu ülkelere yönelik uygulanan tümden seyahat kısıtlamalarına yönelik endişe duyduğunu vurguladı.

Komite, çok sayıda ülkenin Kovid-19 aşısı tedarik etmekte güçlük çekmesinden derin endişe duyduğunu belirterek, hastaların tedavisinde kullanılan ilaç ve ekipmanın pahalı olmasının da bu ülkelerde salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını kaydetti.

"Yeni aşı teknolojileri geliştirme" çağrısı

Mevcut aşıların, ağır hastalık ve ölüm riskine karşı etkili olsa da Kovid-19 varyantlarının bulaşmasını tamamen önleyemediğini vurgulayan Komite, bu konuda heterolog aşı kombinasyonları üzerinde yapılacak araştırmaların önemli olduğunu belirtti.

Komite, mevcut aşıların varyantlara karşı etkililik oranına dair veri paylaşılması yönünde aşı üretici firmalar ve ülkelere çağrıda bulunarak, "yeni aşı teknolojileri geliştirilmesine dair adımların atılması gerektiğinin" altını çizdi.

Bu kapsamda Komite, lojistik yönünden daha masraflı olan şırınga aşılarına alternatif olarak "burun içine sıkılan aşıların geliştirilebileceği" ve bunun "sağlık sistemi az gelişmiş ülkelerde aşılama oranını artırabileceği" tavsiyesinde bulundu.

Komite, hızlı yayılan bir virüs olarak Kovid-19'un küresel halk sağlığını olumsuz etkilediği görüşünün tüm üyelerce tasdik edildiği bilgisini paylaşarak, "Genel Direktör, Komitenin tavsiyesini kabul ederek Kovid-19 salgınının 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' oluşturmayı sürdürdüğü kanaatine varmıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Komitenin salgına ilişkin son durumu müzakere etmek üzere 3 ay içinde yeniden toplanacağı bildirildi.

"Uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğu talebinde bulunmama" tavsiyesi

DSÖ Acil Durum Komitesi, salgınla mücadele kapsamında üye ülkelere mevcut tavsiyelerini güncellerken, yeni tavsiyeler de ekledi.

Bu kapsamda "Kovid-19 ile mücadele için başvurulan tedbirler, yapılan teşhisler, kullanılan ilaçlar ve aşılara dair verileri DSÖ ile paylaşma" tavsiyesi yapıldı.

Ülkelere, Temmuz 2022'ye kadar nüfuslarının yüzde 70'ini aşılamaları da önerildi.

Seyahat yasaklarının, üye ülkelerin ekonomisine ve toplumlarının salgından ötürü yaşadığı strese katkı sağlamayacağını vurgulayan Komite, "uluslararası seyahat yasaklarının kaldırılmasını veya yavaşlatılmasını" tavsiyelere ekledi.

Bunun yanı sıra üye ülkelere, "Uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğu talebinde bulunmama" önerisinde bulunularak, küresel aşılamadaki eşitsizliğe dikkat çekildi.

Komite, üye ülkelere, "Kovid-19'un hayvandan insana geçişi" iddialarına dair epidemiyolojik araştırmalar yapmayı ve bu konuda ilgili hayvanlar üzerinde takipte bulunmayı tavsiye etti.

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Dünya Sağlık Örgütü, Omicron, Ocak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı - Son Dakika


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