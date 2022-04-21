DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı son bir aydır düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı son bir aydır düşüşünü sürdürüyor

21.04.2022 13:10
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı son bir aydır düşüşünü sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel Kovid-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel Kovid-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı.

Örgütün yayımladığı Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda, 11-17 Nisan'daki küresel vaka artış verileri paylaşıldı.

Rapora göre, bu zaman aralığında dünyada toplam 5,5 milyon Kovid-19 vakası görülürken 18 bin 215 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Küresel vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldı ve martın son haftasından bu yana küresel vakalardaki düşüş devam etti.

Bir önceki 7 güne göre, vakalardaki en büyük düşüş yüzde 28 ile Batı Pasifik bölgesinde görülürken en az düşüş, yüzde 2 ile Amerikalar bölgesinde kaydedildi.

Kovid-19 bu yıl kontrol altına alınabilir

DSÖ tarafından 30 Mart'ta yayımlanan 2022'de Kovid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı'nda virüsün evrimine dair 3 senaryo yer alıyor.

Birinci senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az ve etkisiz Kovid-19 varyantlarının çıkacağı öngörülüyor.

İkinci senaryoda, virüsün evrim geçirmeye devam etmesi, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azalması bekleniyor.

Üçüncü senaryoda da virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıkması ve bu yeni tehdide karşı mevcut aşıların işe yaramaması ihtimali üzerinde duruluyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı'na dair değerlendirmesinde, Kovid-19'un bu yılın sonuna doğru tamamen kontrol altına alınabileceğini belirtmiş, en iyi senaryonun gerçekleşebilmesi için küresel aşılama oranının artırılması tavsiyesinde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Başkan Irgatoğlu Ebeler Haftasında sorunları dile getirdi Başkan Irgatoğlu Ebeler Haftasında sorunları dile getirdi Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'Ebeler Haftası' açıklaması Açıklaması Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'Ebeler Haftası' açıklaması Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı son bir aydır düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:20:01. #1.13#
SON DAKİKA: DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı son bir aydır düşüşünü sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement