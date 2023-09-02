DSÖ: Koronavirüs vakalarında dünya genelinde yüzde 38 artış oldu - Son Dakika

DSÖ: Koronavirüs vakalarında dünya genelinde yüzde 38 artış oldu

DSÖ: Koronavirüs vakalarında dünya genelinde yüzde 38 artış oldu
Son Güncelleme: 02.09.2023 10:21

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu.

YÜZDE 38 ARTIŞ VAR

DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı. Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve 1800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi. Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

770 MİLYONDAN FAZLA VAKA RAPOR EDİLMİŞTİ

Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Koronavirüs vakalarında dünya genelinde yüzde 38 artış oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ: Koronavirüs vakalarında dünya genelinde yüzde 38 artış oldu - Son Dakika
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