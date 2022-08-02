DSÖ: Maymun çiçeği kontrol altına alınabilir - Son Dakika
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DSÖ: Maymun çiçeği kontrol altına alınabilir

02.08.2022 12:56
DSÖ: Maymun çiçeği kontrol altına alınabilir

DSÖ, Afrika'ya özgü olmasına rağmen kıta dışında da görülmeye başlayan maymun çiçeği hastalığının kontrol altına alınabileceğini açıkladı.

DSÖ, Afrika'ya özgü olmasına rağmen kıta dışında da görülmeye başlayan maymun çiçeği hastalığının kontrol altına alınabileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği hastalığının, Afrika dışında da bulaşmaya başlamasına rağmen, kontrol altına alınmasının mümkün olabileceğini açıkladı.

Örgütten Salı günü yapılan açıklamada, hastalıkla mücadelede destek olmak ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla çeşitli ülkelerdeki yetkili makamlarla da daha fazla toplantı yapılmasının planlandığı belirtildi.

Maymun çiçeği hastalığına çok uzun bir aradan sonra ilk olarak Afrika dışında 7 Mayıs'ta rastlandı. Hastalık aşılmış bölge olan Afrika dışında halen 131 kişiye bulaşmış durumda. 106 da şüpheli vaka bulunuyor.

Maymun çiçeği enfeksiyonları genellikle hafif şekilde atlatılıyor.

ABD aşı dağıtımına başladı

DSÖ Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şu anda maymun çiçeği hastalığına karşı kitlesel bir aşılama kampanyasına ihtiyaç olmadığını duyurmuştu.

Açıklamada hijyen konusunda ve cinsel eylemlerde tedbirli davranmakla virüsün yayılmasının önüne geçilebileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü mevcut aşıların sayısının oldukça sınırlığı olduğunu bildirirken, ABD Hastalık Kontrol Merkezi CDC aynı gün yaptığı açıklamada, ülke genelinde aşı dağıtımına başladığını duyurdu.

Almanya'da 3 hafta karantina

Almanya'da ise Sağlık Bakanı Karl Lauterbach aşı tedariği konusunda hazırlıklar yapılacağını bildirdi. Ancak Bakan, genel bir aşılama kampanyası olmayacağını, aşıların özellikle risk altındaki kişiler için tavsiye edilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Bakan enfekte olan kişilerin ise en az 21 gün karantinada kalmaları gerektiğini açıkladı. Bremen'de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, enfekte olan kişilerle temas halinde olanlara da acil olarak 21 günlük karantina önerildiğini sözlerine ekledi.

Mevcut verilere göre öncelikle erkeklerle cinsel ilişki yaşayan eşcinsel erkeklerin enfekte olduğu biliniyor. Semptomlar arasında ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri yer alırken, derilerdeki döküntüler genellikle yüzde başlıyor ve vücudun geri kalanına yayılıyor.

Reuters/ TY,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

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