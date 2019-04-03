Dsö Mozambik'e 900 Bin Doz Kolera Aşısı Gönderdi

Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'te kolera salgınına yakalananların sayısı bin 428'e yükselirken, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gönderdiği 900 bin doz kolera aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.

Kasırga ve selin vurduğu Mozambik'te kolera salgınına yakalananların sayısı bin 428'e yükselirken, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gönderdiği 900 bin doz kolera aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.



Mozambik basında yer alan haberlere göre, ülkenin kıyı şehri Beira'da Idai kasırgası ve sellerin ardından bölgede görülen kolera vakalarının 139'dan bin 428'e yükseldi.



DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, bölgedeki salgını önlemek için sevk edilen 900 bin doz aşının ülkeye ulaştığını belirtti.



Moeti, "Hayat kurtarmak ve ızdırabı sınırlandırmak istiyorsak önümüzdeki birkaç hafta içinde acele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası nedeniyle bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.



Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın sel ve fırtınadan çok büyük oranda etkilendiği açıklanmıştı. Ülkede 468 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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