DSÖ'nün Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğu iddiası - Son Dakika

DSÖ'nün Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğu iddiası

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğunu öne sürdü.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerine Husilerin el koyduğunu öne sürdü. Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunan İryani, hükümetinin ülkedeki sağlık kuruluşlarına tıbbi yardım malzemelerini ilettiğini ancak Husiler'in el koyduğunu iddia etti. İryani, şu ifadeleri kullandı: "DSÖ'den temin edilen tıbbi yardımlar, Husilerin olduğu bölgelerdeki sağlık merkezlerine dağıtılmak üzere ulaştırılırken Husiler, kendi destekçilerine ulaştırılmak üzere bunları zorla ele geçirdi." Yemenli Bakan, söz konusu faaliyetin BM tarafından kınanması talebinde bulundu, gönderilen yardımların hastanelere dağıtılması için Husiler'e baskı yapılmasını istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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