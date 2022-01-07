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DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor - Son Dakika

DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor

07.01.2022 10:06
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Omicron'un Kovid-19'da son varyant olmayacağını, fakat mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının son olmayacağını, virüsün "evrim" geçirmeye devam ettiğini açıkladı.

"ÇOK HIZLI YAYILIYOR"

Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" sözlerine yer verdi.

Omicron'un Kovid-19'un son varyantı olmayacağı dile getiren Kerkhove, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesine yer verdi.

YORUMLAR (2)
  • Akın Hakn: ne evrimi ,elindeki tlf kendılıgınden pc mı oluyor,yaratanda öldürende Yüce ALLAH ,keşke ölmeden anlasanız... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • bülent C.: DSÖ yahu siz ne yaparsınız , haber kanallarına medyaya ürkütücü haberler vermekten başka. Bu varyantların covidin bitmesi için ne düşünüyorsunuz mesela. ???? Önleminiz nedir ??? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Koronavirüs, Omicron, DSÖ, Güncel, Son Dakika

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