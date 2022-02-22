DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı - Son Dakika
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DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı

22.02.2022 23:48
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2'nin, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2'nin, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Örgüte bağlı Kovid-19 Virüsünün Evrimine dair Teknik Danışma Grubu'nun (TAG-VE) toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, Omicron'un dünyada en çok yayılan BA.1 ve BA.2 alt varyantlarına dair son veriler değerlendirildi.

Yayılma hızından ötürü BA.2 alt varyantının "endişe verici varyant" olarak tanımlanmayı sürdürmesi gerektiği belirtilerek, "Grup üyeleri, BA.2'nin Omicron'un belirgin alt varyantı olarak sağlık yetkilileri tarafından yakinen izlenmeye devam edilmesine vurgu yaptı." ifadesi kullanıldı.

Enflüanza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi'ne (GISAID) gönderilen vaka örneklerinde Omicron'un en yaygın küresel Kovid-19 varyantı olarak görüldüğü kaydedildi ve dünyadaki vaka düşüşlerine rağmen son haftalarda BA.2 alt varyantının BA.1'e kıyasla daha fazla enfeksiyon gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

BA.2'nin genetik dizilimindeki amino asit ve başak proteininin BA.1'den farklı olduğu belirtilerek, "Araştırmalar, BA.2'nin büyüme avantajının BA.1'den daha yüksek olduğunu gösterdi. Bunun sebepleri araştırılıyor, fakat ilk veriler bu büyüme avantajının, BA.2'nin diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olmasından geldiğine işaret ediyor." açıklaması yapıldı.

Omicron'a karşı ilk iki doz aşının etkinliğinin hala sürdüğü, güçlendirici dozun etki oranının netleşmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Küresel vaka artışları yüzde 21 düştü

Öte yandan DSÖ'nün yayımladığı Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda, 14-20 Şubat'ta Kovid-19 vaka ve ölüm artış oranının bir önceki haftaya göre sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 8 düşüş gösterdiği bildirildi.

Bu zaman aralığında DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesi'nde vaka oranlarının yüzde 29 ile en fazla düşüşü gösterdiği, ölüm oranlarında ise Güney Doğu Asya'da yüzde 37, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 9, Avrupa'da yüzde 5 ve Doğu Akdeniz'de yüzde 4 düşüş gözlemlendiği bilgisi verildi.

Son bir haftada dünya genelinde 12 milyon yeni vaka görülürken virüs nedeniyle 67 bin kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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