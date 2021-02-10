DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti - Son Dakika

DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti

10.02.2021 20:55
DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve "B.1.351" adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğunun açıklanmasının ardından gözler DSÖ'nün alacağı karara çevrildi.

Örgütün, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına ilişkin video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenlendi.

DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) Başkanı Dr. Alejandro Cravioto, "Bir ülkede (Kovid-19'un) bir türü dolaşımda olsa bile, şimdilik bu AstraZeneca aşısını ciddi hastalık düzeyini azaltabilmek adına kullanmamamız için hiçbir neden yok." ifadesini kullandı.

Cravioto, aşının kullanılabileceği yaş gruplarına da açıklık getirerek, "Bu aşının üst yaş sınırı olmaksızın 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılması tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu, 65 yaşın üzerindekilere aşı yapılması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

SAGE, Oxford-AstraZeneca aşısının 8 ila 12 hafta aralıklarla iki doz halinde verilmesi tavsiyesinde bulundu.

DSÖ son bir değerlendirme yapacak

DSÖ'nün Aşılar ve Aşılama Bölümü Başkanı Dr. Kate O'Brien ise SAGE'nin tavsiyesinin geçici olduğuna işaret ederek, 12 ve 15 Şubat'ta yapılacak toplantılarda, AstraZeneca aşısına ilişkin "son değerlendirme ve kararın" açıklanabileceğini kaydetti.

DSÖ Bilim Heyeti'nden başuzman Dr. Soumya Swaminathan da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını bırakacağı yönünde medyadaki haberlerin doğru olmadığını aktardı.

Swaminathan, bu ülkenin "kanıt ve veri toplamak" için Oxford-AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Söz konusu aşının Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) için öncelikli aşılardan biri olduğunu ifade eden Swaminathan, temin edilecek yüz milyonlarca doz aşının COVAX kapsamında tüm dünyaya dağıtılacağını kaydetti.

2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz aşı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşının kullanımını geçici olarak durdurduklarını belirtmişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, aşı için kesin yargıya varmak için erken olduğuna işaret etmişti.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVAX kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini ve şubat sonundan itibaren ülkelere dağıtılmasının planlandığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yetişkinlerde kullanılmasını tavsiye etti - Son Dakika


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