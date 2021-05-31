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DSÖ: "Pandemi antlaşmasının zamanı geldi" - Son Dakika

DSÖ: "Pandemi antlaşmasının zamanı geldi"

31.05.2021 21:47
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemiye hazırlığı artırma amaçlı uluslararası bir pandemi antlaşmasının zamanının geldiğini ifade ederek, anlaşmanın müzakerelerini bu yıl başlatma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemiye hazırlığı artırma amaçlı uluslararası bir pandemi antlaşmasının zamanının geldiğini ifade ederek, anlaşmanın müzakerelerini bu yıl başlatma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 74'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'nin son günüde yaptığı açıklamada, üye ülkeler tarafından öngörülen kapsamlı reformların bir parçası olarak pandemiye hazırlığı artırma amaçlı uluslararası bir anlaşma konulu müzakereleri bu yıl başlatma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, "Hem DSÖ'nün hem de küresel sağlık güvenliğini güçlendirmek için en çok yapacağına inandığım tek tavsiye, pandemiye hazırlıklı olma ve müdahale konusunda bir antlaşma önerisidir. Bu fikrin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler'in Covid-19 yanıtını mevcut düzeyde sürdürmek için "ciddi bir güçlükle" karşılaştığını ve sürdürülebilir ve esnek fon gerektirdiğini ifade etti.

DSÖ'nün 194 üye ülkesinden sağlık bakanları, hem DSÖ'nün hem de ülkelerin yeni virüsleri içerme kapasitesini güçlendirmek için bağımsız uzmanlar tarafından yapılan reformlar için tavsiyeleri incelemeye karar verdi. Bakanlar, pandemi antlaşması müzakerelerini başlatıp başlatmamaya karar vermek için 29 Kasım'dan itibaren bir araya gelecekler.

DSÖ'DEN EYLÜL AYI SONUNA KADAR NÜFUSUN YÜZDE 10'UNU AŞILAYIN ÇAĞRISI

Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi'nin temasının pandemiyi sona erdirmek, bir sonrakini önlemek, birlikte daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir dünya inşa etmek olduğunu hatırlattı. "Vakaların ve ölümlerin küresel olarak azalmaya devam etmesinden çok memnunuz, ancak herhangi bir ülke için tehlikenin geçtiğini düşünmek muazzam bir hata olur" diyen Ghebreyesus, Eylül ayı sonuna kadar tüm ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'unu ve yıl sonuna kadar ise en az yüzde 30'unu Covid-19'a karşı aşılamaları çağrısında bulundu.

(Melike Yazır/ İHA)

DSÖ: Pandemi antlaşmasının zamanı geldi
DSÖ: Pandemi antlaşmasının zamanı geldi

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Koronavirüs, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Pandemi antlaşmasının zamanı geldi' - Son Dakika


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