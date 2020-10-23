DSÖ: "Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız" - Son Dakika

DSÖ: "Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız"

23.10.2020 23:37
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarının hızla artması üzerine ülke liderlerine "acil eylem" çağrısında bulunarak, "Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarının hızla artması üzerine ülke liderlerine "acil eylem" çağrısında bulunarak, "Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız" dedi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın Covid-19 salgınında kritik bir noktada olduğunu ifade ederek, ülke liderlerine "acil eylem" çağrısında bulundu. Genel Direktör Ghebreyesus, önümüzdeki birkaç ayın çok zor geçeceğini ve bazı ülkelerin "tehlikeli bir yolda" olduğunu aktarırken, "Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, "Çok fazla ülkede vakaların katlanarak artığı görülüyor. Bu durum hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitesine yakın veya üzerinde çalışmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Genel Direktör, ülke liderlerini daha fazla can kaybını, temel sağlık hizmetlerinin çökmesini ve okulların tekrar kapanmasını önlemek amacı ile derhal harekete geçmeleri konusunda uyardı.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durumları Programının Teknik Lideri Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada, korona virüsün zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) kaynağını belirlemek amacı ile yürütülen uluslararası çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini aktardı. Kerkhove, DSÖ'nün bir grup uluslararası uzmana ulaştığını ve önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşmasının beklendiğini açıkladı. Kerkhove, "İlk vakalar geçen Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde tespit edildi, bu nedenle erken çalışmalar burada başlayacak" ifadelerini kullanırken, bir sonraki aşamanın ise ilk aşamada elde edilen kanıtlar ve sonuçlar ışığında geliştirileceğini belirtti.

DSÖ, geçtiğimiz günlerde Covid-19 vakalarının ilk rapor edildiği bölgenin Wuhan olmasına rağmen virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği yer olduğu anlamına gelmediğini ifade etmişti.

Öte yandan dünya genelinde toplam vaka sayısı 42 milyon 368 bin 690'a, toplam can kaybı ise 1 milyon 147 bin 175'e ulaştı.

(İHA)

DSÖ: Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız' - Son Dakika

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