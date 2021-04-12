DSÖ: "Salgının sona ermesi için uzun bir yol var" - Son Dakika

DSÖ: "Salgının sona ermesi için uzun bir yol var"

12.04.2021 18:57
DSÖ:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınını ele almadaki karışıklık ve kayıtsızlık nedeni ile salgının sona ermesi için uzun bir yol olduğunu ifade ederek, salgının ancak kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle aylar içinde kontrol altına...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınını ele almadaki karışıklık ve kayıtsızlık nedeni ile salgının sona ermesi için uzun bir yol olduğunu ifade ederek, salgının ancak kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle aylar içinde kontrol altına alınabileceğini açıkladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, salgına karşı aşılama kampanyaları da hızla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Ghebreyesus, Covid-19 salgınını ele almadaki karışıklık ve kayıtsızlık nedeni ile salgının sona ermesi için uzun bir yol olduğunu ifade ederek, salgının ancak kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle aylar içinde kontrol altına alınabileceğini belirtti.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLUP TAŞIYOR"

Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını, seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde yoğun bakımdaki doluluk oranına değinen Ghebreyesus, "Ama şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir" dedi.

"İYİMSER OLMAK İÇİN BİRÇOK NEDENİMİZ VAR"

Covid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölümlerdeki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor" dedi.

Ghebreyesus, virüsün yayılmasının ana nedeninin halk sağlığı önlemlerindeki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık olduğunu aktardı. Bazı ülkelerde salgının yayılmaya devam etmesine rağmen restoran ve gece kulüplerinin dolu, pazarların açık ve kalabalık olduğunu ifade eden Ghebreyesus, söz konusu ülkelerde yalnızca birkaç kişinin salgına karşı önlem aldığına dikkat çekti. Gençler arasında Covid-19 salgınının ciddiye alınmadığına değinen Ghebreyesus, "Bazı insanların nispeten genç olduklarında Covid-19'a yakalanmalarının önemli olmadığı yaklaşımını benimsediği görünüyor" dedi.

DSÖ Ekip Lideri Maria van Kerkove ise, salgının katlanarak büyüdüğüne dikkat çekerek, geçen hafta dünya genelinde vakaların yüzde 9 artığını ve vaka artışının art arda yedinci hafta devam ettiğini ifade etti. Kerkove ayrıca, Covid-19'a bağlı can kayıplarında yüzde 5 artış yaşandığını açıkladı.

Dünya genelinde vaka sayısı 136 milyon 772 bin 601'e, toplam can kaybı ise 2 milyon 951 bin 864'e ulaştı.

-İHA-

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Salgının sona ermesi için uzun bir yol var' - Son Dakika


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