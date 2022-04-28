DSÖ, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı

28.04.2022 18:05
DSÖ, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasında yaşanan ve yaklaşık 170 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasında yaşanan ve yaklaşık 170 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından ateşkes çağrısında bulundu.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Dr. Ahmed el-Mandhari yaptığı açıklamada, Batı Darfur'a bağlı Kıreynik kentinde tırmanan gerilimden endişe duyduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere tüm insani yardım kuruluşlarının ateşkes çağrısına destek verdiğini, sivillerle sağlık görevlilerine saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.

El Mandhari, çatışmalarda sağlık görevlilerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Hayat kurtarıcı hizmet sağlayan bölgedeki sağlık çalışanları zaten bunalmış durumda olup herhangi bir saldırı veya tehdit edilme riski altında kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki şiddetli travma vakalarının halihazırda artış gösterdiği ve güvenlik riskinden ötürü daha az sayıda kuruluşun sağlık hizmeti sağlayabildiğini kaydeden El Mandhari, mevcut gerilimin yükünü masum sivillerin çektiğine işaret etti.

El Mandhari, Sudan'da acil sağlık yardımlarının sürdürülmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için DSÖ'nün, Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bölgesel ortaklarıyla iş birliği içinde olduğuna dikkati çekti.

Batı Darfur'un Kıreynik bölgesinde 24 Nisan'da Afrika ile Arap asıllı kabileler arasında başlayan çatışmalarda yaklaşık 170 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle binlerce bölge sakini de çevre kentlere kaçmak zorunda kalmıştı.

BM, sivillerin öldürülmesini kınamış, şiddetin bir an önce sona ermesi ve şeffaf bir soruşturma açılmasını talep etmişti.

YORUMLAR
500
Sudan'da Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi Sudan'da Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi Sudan'da Kadir Gecesi Sudan'da Kadir Gecesi

Dünya Sağlık Örgütü, Ateşkes, Kabile, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: DSÖ, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement