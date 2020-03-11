DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı - Son Dakika Dünya

DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi

DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DÖS), Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi.


Bu saldırıların üçte ikisi, Rusya destekli Suriye ordu güçlerince ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleşti.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]