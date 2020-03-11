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DSÖ: Suriye'de 2016'dan bu yana 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DÖS), Suriye'de 2016 yılından bu yana 500'den fazla sağlık merkezinin saldırılara maruz kaldığını bildirdi.
Bu saldırıların üçte ikisi, Rusya destekli Suriye ordu güçlerince ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:30
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