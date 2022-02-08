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DSÖ, Suriye'nin kuzeybatısındaki hastaneler için yardım aradıklarını açıkladı - Son Dakika

DSÖ, Suriye'nin kuzeybatısındaki hastaneler için yardım aradıklarını açıkladı

08.02.2022 18:47
DSÖ, Suriye'nin kuzeybatısındaki hastaneler için yardım aradıklarını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki 18 hastaneye uluslararası kuruluşların yolladığı yardımların kesilmesinin ardından bu hastanelere yeniden fon bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki 18 hastaneye uluslararası kuruluşların yolladığı yardımların kesilmesinin ardından bu hastanelere yeniden fon bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Örgütün basın biriminden AA'ya yapılan açıklamada, İdlib çevresindeki hastanelere uluslararası yardımların kesilmesinin ardından son durum değerlendirildi.

Bölgedeki bazı hastanelerin maddi kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sonlandıracağı yönünde DSÖ'nün raporlar aldığı belirtilen açıklamada, "DSÖ, halihazırda çatışmanın sürdüğü bölgede yaşayan 4 milyonun üzerinde kişiye sağlık yardımı ulaştırmak için Suriye'nin kuzeybatısındaki hastane ve sağlık tesislerini desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "DSÖ ve ortakları, Suriye'nin kuzeybatısında destek sağladığı hastanelerin kapatılmasını önlemek için aktif fon arayışı içindedir." bilgisi paylaşıldı.

DSÖ'nün yönlendirmesiyle bir süredir İdlib ve çevresindeki hastanelere yardım sağlayan uluslararası kuruluşlar, geçen yılın sonuna doğru destek sözleşmelerini yenilememişti.

Bu durum, şimdiye kadar destek alan 18 hastanede maddi kaynak ve ekipman sorununa sebep olmuştu.

Uluslararası desteğin kesilmesi üzerine bölgede binlerce kişi sağlık hizmetlerinden mahrum kalmış, ekipman eksikliği nedeniyle hastaneler düşük kapasitede hizmet vermek zorunda kalmıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, hastaneler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Suriye'nin kuzeybatısındaki hastaneler için yardım aradıklarını açıkladı - Son Dakika


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