DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor - Son Dakika

DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor

10.12.2020 16:56
DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor, System.String[]

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara içilen ortamların bulaş riskini artırdığını belirterek, "Tütün kullanımı, insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara içilen ortamların bulaş riskini artırdığını belirterek, "Tütün kullanımı, insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor. Genellikle sosyal bir a

İSTANBUL, - DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara içilen ortamların bulaş riskini artırdığını söyledi. Prof. Dr. Ergüder, "Tütün kullanımı, insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor. Genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını da azaltıyor. Nargile de ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 80'i aşkın ülkeyi 5. Kapasite Geliştirme Toplantısı'nda buluşturdu. Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her gün 22 binden fazla insanın tütün kullanımı ve maruz kalınan tütün dumanından dolayı öldüğünü belirterek,  "Diğer bir deyişle saniyede 4 kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor" diye konuştu.

SİGARA İÇENLER ELLERİYLE YÜZLERİNE DOKUNUYOR, ORTAK ALANDA FİZİKSEL MESAFE KALMIYOR

Tütün kullanan bireylerde koronavirüs bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergüder "Tütün kullanımı insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor, genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını azaltıyor ve nargilede ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARININ ÖLÜMÜYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Ergüder tütün kullananların bağışıklığının zayıfladığı ve akciğerlerinde tahribat oluştuğunu ifade ederek "Bu nedenlerle koronavirüs kaynaklı sorunlara yönelik daha fazla risk altında bulunuyorlar. Mayıs 2020 tarihinde yürütülen DSÖ incelemesinde de mevcut kanıtların tütün kullanımının hastalığın artan şiddeti ve yatışı yapılan COVID-19 hastalarının ölümüyle ilişkilendirildiğini belirtiliyor" diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİ BAĞIMLILIKLARI GÜNDEME GETİRDİ

Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle herkesin evlere kapanması, sosyal ihtiyaçlarını karşılamada sorunlarla karşılaşması gibi nedenlerle bağımlılığın daha da önemli bir gündem maddesi haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk "Pandeminin bağımlılıklar üzerindeki etkisini konuşmanın ve farklı ülkelerin bu alandaki deneyimlerinden sonuçlar çıkararak mücadelemizi güçlendirmenin temel sorumluluklarımızdan olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını da azaltıyor. Nargile de ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

Yeşilay, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 80'i aşkın ülkeyi 5. Kapasite Geliştirme Toplantısı'nda buluşturdu. Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her gün 22 binden fazla insanın tütün kullanımı ve maruz kalınan tütün dumanından dolayı öldüğünü belirterek,  "Diğer bir deyişle saniyede 4 kişi tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor" diye konuştu.

SİGARA İÇENLER ELLERİYLE YÜZLERİNE DOKUNUYOR, ORTAK ALANDA FİZİKSEL MESAFE KALMIYOR

Tütün kullanan bireylerde koronavirüs bulaşma riskinin daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergüder "Tütün kullanımı insanların elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor, genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını azaltıyor ve nargilede ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARININ ÖLÜMÜYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Ergüder tütün kullananların bağışıklığının zayıfladığı ve akciğerlerinde tahribat oluştuğunu ifade ederek "Bu nedenlerle koronavirüs kaynaklı sorunlara yönelik daha fazla risk altında bulunuyorlar. Mayıs 2020 tarihinde yürütülen DSÖ incelemesinde de mevcut kanıtların tütün kullanımının hastalığın artan şiddeti ve yatışı yapılan COVID-19 hastalarının ölümüyle ilişkilendirildiğini belirtiliyor" diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİ BAĞIMLILIKLARI GÜNDEME GETİRDİ

Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle herkesin evlere kapanması, sosyal ihtiyaçlarını karşılamada sorunlarla karşılaşması gibi nedenlerle bağımlılığın daha da önemli bir gündem maddesi haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk "Pandeminin bağımlılıklar üzerindeki etkisini konuşmanın ve farklı ülkelerin bu alandaki deneyimlerinden sonuçlar çıkararak mücadelemizi güçlendirmenin temel sorumluluklarımızdan olduğunu düşünüyoruz" dedi.


DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor
DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı         
16:44
Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı         
15:52
Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı         
15:42
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder: Sigara içilen ortamlar bulaş riskini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei