DSÖ Türkiye Temsilcisi: Kısıtlama önlemleri alınmalı ki hızlı artış önlensin - Son Dakika
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DSÖ Türkiye Temsilcisi: Kısıtlama önlemleri alınmalı ki hızlı artış önlensin

6 saat önce

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, "Şu an salgın durumunda olduğumuz için Türkiye ve komşu ülkelerde vakaların artacağını söylemek mümkün. Sağlık Bakanlığı, gerekli önlemleri alıyor.

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, "Şu an salgın durumunda olduğumuz için Türkiye ve komşu ülkelerde vakaların artacağını söylemek mümkün. Sağlık Bakanlığı, gerekli önlemleri alıyor. Bunun yanında kısıtlama önlemleri de alınmalı ki virüsün hızlı artışı önlensin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Proje Direktörü Dr. Ali İrshad Shaikh ve Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder'den oluşan DSÖ heyetini kabul etti. DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Kılıçdaroğlu ve heyetine 'koronovirüs' hakkında sunum yaptı. Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Ursu, teknik bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Özellikle bu virüsün yeni bir virüs olduğu konusu üzerinde durduk. Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi ve benzeri görülmemiştir. Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereğince Türkiye dahil, bütün ülkeler karşılıklı bilgi paylaşımı kapsamında en son bilimsel gelişmelerin paylaşılması konusunda üzerine düşeni yapıyor" dedi.

'VAKALARIN ARTACAĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN'

Vakaların yüzde 90'ının 4 ülkede olduğunu belirten ve salgınla başarılı olmak için tüm toplumların işbirliği yapması gerektiğini belirten Ursu, bu kapsamda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Salgının ne kadar süreceğini kestirmenin çok zor olduğunu ifade eden Ursu, "DSÖ, tüm şüpheli ve şüphelilerle temas eden kişilerin test edilmesini, kaynakların en uygun durumda kullanılması anlamında herkese test yapılmasını tavsiye etmiyor. Türkiye'de şuan hali hazırda 100'den az vaka var. Ancak diğer ülkelerin yaşadıklarından bizim de çıkarttığımız dersler mevcut. Şu an salgın durumunda olduğumuz için Türkiye ve komşu ülkelerde vakaların artacağını söylemek mümkün. Sağlık Bakanlığı, gerekli önlemleri alıyor. Bunun yanında kısıtlama önlemleri de alınmalı ki virüsün hızlı artışı önlensin" dedi.

'İLAÇLAR TEST VE DENEME AŞAMASINDA'

Ursu, soru üzerine virüse karşı değişik tedavi yöntemlerinin kullanıldığını ancak DSÖ'nün virüse yönelik özel bir tedavi yönteminin olmadığını söyledi. Ursu, salgına yönelik farklı ülkelerde kullanılan ilaçların test ve deneme aşamasında olduğunu da belirterek, "O yüzden şu anda DSÖ olarak 'bu ilaç kullanılabilir' şeklinde öneri verebileceğimiz durumda değiliz" dedi.

ÖZTRAK: EKONOMİK ÖNLEMLERDE GEÇ KALINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DSÖ'nün partilerini ziyaret ederek, salgınla ilgili gerekli bilgileri verdiğini ifade ederek, "Biz başından beri salgınla ilgili hem sağlık açısından hem de ekonomik anlamda alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bundan önce yaptığımız toplantıda bununla ilgili bilgiler vermiştik. Genel Başkanımız da virüsün ekonomik boyutlarıyla ilgili alınması gereken önlemleri açıklamıştı. Tüm dünya bununla ilgili önlem alırken biz geç kaldık. Türkiye sağlık konusunda gerekli tedbirleri alırken, ekonomik önlemler açısından geç kaldı. Türkiye bu virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik etkilerine karşı son derece hazırlıksız yakalandı" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:06 Kaynak: DHA

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