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DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:13 Kaynak: AA
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