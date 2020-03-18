DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: 'Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri... - Son Dakika

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: Bu virüsün küresel ve bölgesel olarak daha önce eşi benzeri...

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:13 Kaynak: AA

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