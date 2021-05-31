Son dakika haberleri... DSÖ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ: SİGARA İÇENLERİN COVİD-19 NEDENİYLE ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK - Son Dakika

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Barty Berdyklchev, "Covid-19 salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim. Bu insani ve ekonomik trajedi, sarsıcı ancak aynı zamanda önlenebilir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından Gülhane Külliyesi'nde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Yeşilay'ın katkılarıyla '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Programı' düzenlendi. Açılış konuşması yapan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Covid-19 salgınından ölen kişi sayısından 4-5 kat fazla insanının tütün nedeniyle öldüğünü söyledi. Erdöl, "Covid-19 ile mücadelemizi asla küçüksemek anlamında algılanmamalı, tütünle mücadelenin Covid-19 ile mücadelenin 4-5 katı kadar güçlü bir mücadele olması gerektiğini vurgulamak için söylüyorum" dedi. Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç de, Covid-19 döneminde Yeşilay Cemiyeti olarak sigara ve tütün algısıyla alakalı bir araştırma yaptıklarını belirterek, "Her 4 kişiden biri salgın döneminde sigara kullanma alışkanlığını azaltmış. Sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı 2017 yılında yüzde 35 iken 2020 yılında yüzde 58'e ulaşmış. Sevindirici bir rakam" diye konuştu.

'DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK MODEL OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Barty Berdyklchev, düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Tütünün sigara içmeyenler içinde ölümcül olduğunu ifade eden Berdyklchev, şunları söyledi:

"Sigara dumanından pasif etkilenim yılda 1,2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Covid-19 salgınının, sigara içenlerin hastalığa yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını söyleyebilirim. Bu insani ve ekonomik trajedi,sarsıcı ancak aynı zamanda önlenebilir. Bunun için çeşitli araçlarımız da mevcut. Bu araçlardan biri Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'dir. DSÖ ülkelerin bu sözleşmeyi uygulamalarına destek olmak için tütün talebini azaltmayı amaçlayan N-Power adlı bir politika paketi geliştirmiştir. Türkiye'nin N-Power tarafından önerilen tüm önlemlerde en yüksek başarıya ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu başarı Türk hükümetinin tütün kontrolü ve sağlığa yönelik en yüksek düzeyde sürdürdüğü siyasi bağlılığın bir kanıt ve hükümet Dünya Sağlık Örgütü diğer uluslararası sağlık kuruluşları ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin mükemmel bir örneği niteliğindedir. Bu başarı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü tarafından diğer ülkelere örnek bir model olarak gösterilmiştir."

'SİGARADAN UZAKLAŞTIRMAMIZ LAZIM'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, başkanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin, "İlk olarak bundan 3 sene önce tüm personelimize gönderdiğimiz genelgede 'sigara içenler hacca ve umreye gidemeyeceklerdir' diye yasakladık. Yani 'sigara içen bir görevlimiz tespit edildiği takdirde ona hac ve umre görevi verilmeyecek' dedik. Sözlü sınavlarda da sınav yapan hocalarımız o sınava giren kişinin sigara içip içmediğini bakacak ona göre bir değerlendirme yapacak. Bunu da getirdik. Bizim de bu Müslüman toplumu, inançlı toplumu bu yönden de hareket ederek sigaradan uzaklaştırmamız lazım. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buna katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.