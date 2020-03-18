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DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: "DSÖ, şüpheli vakalar ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini...
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:19 Kaynak: AA
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