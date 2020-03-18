DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: "DSÖ, şüpheli vakalar ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: 'DSÖ, şüpheli vakalar ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini... - Son Dakika

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: "DSÖ, şüpheli vakalar ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini...

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, CHP Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. (2)

DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu: DSÖ, şüpheli vakalar ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini...

Cumhuriyet Halk Partisi, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:19 Kaynak: AA

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