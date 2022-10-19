DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika
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DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

19.10.2022 16:52
DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da Ebola salgını nedeniyle şimdiye kadar 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uganda'da Ebola salgını nedeniyle şimdiye kadar 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dr. Ghebreyesus, Uganda'daki Ebola salgını ile ilgili son verileri paylaştı.

Ülke genelinde 60 kişide Ebola virüsü tespit edildiği bilgisini paylaşan Dr. Ghebreyesus, 44 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü belirtti.

Dr. Ghebreyesus, tedavi sonucu 25 kişinin sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak ülkede tespit edilemeyen daha fazla vaka olabileceğinden endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika

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