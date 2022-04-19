DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 147 saldırı yapıldı - Son Dakika
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DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 147 saldırı yapıldı

19.04.2022 16:45
DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 147 saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da sağlık merkezlerine şimdiye kadar 147 saldırının yapıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da sağlık merkezlerine şimdiye kadar 147 saldırının yapıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Sözcüsü Bhanu Bhatnagar, Ukrayna'da sağlık sisteminin mevcut durumunu ve Örgüt'ün bölgedeki tıbbi yardımlarını değerlendirdi.

Bhatnagar, DSÖ'nün şimdiye kadar Ukrayna'ya 218 ton acil yardım ve tıbbi malzeme yolladığını belirterek, ihtiyaç duyulan hastanelere bu hafta dağıtılması planlanan 15 jeneratörün de gün içinde ilgili bölgelere ulaştırılacağını kaydetti.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da hastane, klinik ve diğer sağlık merkezlerine 147 saldırı gerçekleştiği bilgisini paylaşan Bhatnagar, bu saldırılarda en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği ve 52 kişinin yaralandığını belirtti.

Bhatnagar, yoğunlaşan çatışmalardan ötürü DSÖ'nün bazı bölgelerde tıbbi malzeme tedarik zincirinin aksadığını, ihtiyaç sahibi kişilere yardımları sürdürebilmekten endişe duyduklarını vurguladı.

6 milyon kişi gıda ve paraya muhtaç

Öte yandan toplantıda konuşan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Ukrayna Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern, Ukrayna'da insani durumun giderek kötüleştiğini kaydetti.

Kern, an itibariyle Ukrayna'da yaklaşık 6 milyon kişinin insani krizin ortasında kaldığını, gıda ve paraya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, çatışmalar devam ettikçe bu rakamın artacağı uyarısında bulundu.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana WFP'nin Ukrayna'da 1,7 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırdığı bilgisini veren Kern, 2 milyon kişiye hazirana kadar yetecek 60 bin tonluk gıda yardımının da ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edildiğini belirtti.

Kern, yardım ulaştırılan 1,7 milyon kişiden 1,4 milyonunun mahsur durumdaki siviller olduğunu vurgulayarak, kuşatma altındaki Mariupol'de 100 binin üzerinde sivilin gıda ve su ihtiyacının olduğu, fakat yardıma erişemediğini aktardı.

Ukrayna'nın dünyanın beşinci en büyük buğday, üçüncü en büyük mısır ve ayçiçeği ihracatçısı olduğunu hatırlatan Kern, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) tahminlerine göre savaş nedeniyle Ukrayna'daki buğday ve mısır tarlalarının yüzde 20'sinin Temmuz ayında ekilemeyeceğini, bu durumun küresel pazarı da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

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Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 147 saldırı yapıldı - Son Dakika
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