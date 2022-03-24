DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi - Son Dakika
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DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi

24.03.2022 02:11
DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın sağlık sistemine olumsuz etkileri ele alındı.

Çatışmalardan ötürü yaklaşık 7 milyon kişinin evini terk ederek başka şehirlere yerleştiği ve iç göçe maruz kalan her 3 kişiden birinde kronik hastalık bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde 1000'e yakın sağlık tesisinin çatışma hattında yer aldığı, bu nedenle çok sayıda hastanın tedavi sürecinin aksadığı kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadele durma noktasına geldi

Savaşın ülkede Kovid-19 ile mücadeleyi neredeyse durma noktasına getirdiği de vurgulandı ve savaş başlayana kadar ülkede günde en az 50 bin kişi aşılanırken 24 Şubat'tan 15 Mart'a kadar sadece 175 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi.

DSÖ'nün verilerine göre, 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ülkede sağlık hizmeti veren 64 merkez saldırıya uğrarken bu saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Sağlık hizmetlerine saldırılara "savaş taktiği" nitelemesi

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, sağlık merkezlerine yapılan saldırıları kınarken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olmakla birlikte sağlık altyapısını yıkmak ve insanları umutsuz bırakmak için uygulanan bir savaş taktiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Habicht, bu saldırıların zaten korumasız olan sivilleri daha mağdur hale getirdiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetleri asla bir hedef değildir ve olmamalıdır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi - Son Dakika
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