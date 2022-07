Dsö ve Unıcef: Bangladeş'te Her Yıl 14.000'den Fazla Çocuk Boğularak Ölüyor

DAKKA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Her yıl 14.000'den fazla çocuğun boğularak öldüğü Güney Asya ülkesi Bangladeş'te boğulma, beş yaşın altındaki çocuklarda ikinci sırada gelen ölüm nedeni haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pazartesi gününe denk gelen Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde yayınladıkları ortak basın açıklamasında, hükümete, kalkınma ortaklarına, topluluklara ve bireylere Bangladeş genelinde binlerce çocuğun zamansız ölümünü önlemek için uygulanacak farkındalık çalışmalarında üzerlerine düşen görevi yapma çağrısında bulundu.

UNICEF'in Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, "Bu ülkede her yıl bu kadar çok can kaybının olması yürek parçalayıcı. Bu ölümlerin önlenebilir olduğunu biliyoruz" dedi ve ekledi: "Bireyleri, toplulukları ve hükümeti, farkındalığı artırmak ve her çocuğun hayatta kalma ve gelişme hakkını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak için bize katılmaya çağırıyoruz." Dünyada her yıl 230.000'den fazla insan boğularak ölüyor. 10 boğulma vakasından dokuzu düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor ve beş yaşın altındaki çocuklar en yüksek risk altında bulunuyor. Her yıl sel nedeniyle geniş arazilerin sular altında kaldığı Bangladeş'te, farkındalık ve yüzme becerilerindeki eksiklik ölümcül risk oluşturuyor. Kırsal alanlarda su kaynaklarının yakınında büyüyen çocuklar da her gün boğulma riski altında yaşıyor. "Boğulma önemli bir halk sağlığı sorunu ve dünya çapında kasıtlı olmayan ölümlerde üçüncü önde gelen neden.

Boğulma, Bangladeş'teki çocuklar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biri" diyen DSÖ Bangladeş Temsilcisi Bardan Jung Rana, "Birçok sektörün birarada çalışmasını sağlayarak, boğulmayı önleme konusunda güçlü liderliği teşvik ederek ve gerekli önlemleri uygulayarak boğulma trajedisini önleyebilir ve herkes için daha güvenli, daha sağlıklı bir geleceğe ulaşabiliriz" dedi. Boğulmanın düşük maliyetli çözümlerle önlenebilir olduğuna dair birçok bulgu var. Aileler ve topluluklar arasında artan farkındalık, çocuklar ve ergenlerin güvenliklerinin sağlanması ve bu gruba yüzme öğretilmesi, okul öncesi çocuklar için çocuk bakım tesislerinin sağlanması ve boğulmayı önlemeye yönelik ulusal politikalar ve yatırımlar önemli bir fark yaratabilir. 2021'de BM Genel Kurulu, boğulmayı dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olarak kabul ederek, boğulma nedeniyle yaşanan her ölümünün önlenebilir olduğunu vurgulamak amacıyla 25 Temmuz'u Dünya Boğulmayı Önleme Günü ilan etti.