DSÖ: Verem en ölümcül hastalık - Son Dakika
Son Dakika Yaşam DSÖ: Verem en ölümcül hastalık - Son Dakika

DSÖ: Verem en ölümcül hastalık

6 saat önce

Bugün 24 Mart Dünya Verem Günü. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında ölümler giderek artsa da, uzmanlar veremin en ölümcül bulaşıcı hastalık olduğunu hatırlatıyor.

DSÖ: Verem en ölümcül hastalık, System.String[]

Bugün 24 Mart Dünya Verem Günü. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında ölümler giderek artsa da, uzmanlar veremin en ölümcül bulaşıcı hastalık olduğunu hatırlatıyor.Dünya küresel salgın boyutunda devam eden koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlere odaklansa da, tüberküloz hastalığının en ölümcül bulaşıcı hastalık olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı açıklamaya göre, verem olarak da bilinen tüberkülozun 2018 yılında dünya genelinde 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.


24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle yapılan açıklamada, her yıl 10 milyon civarında insanın hastalığa yakalandığı kaydedildi. Hastaların çok azının tedavi için gerekli olan ilaçlara ulaşabildiğinin vurgulandığı açıklamada her gün 4 binin üzerinde kişinin tüberkülozdan öldüğü dile getirildi.


Akciğer rahatsızlığı olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların mevcut koranavirüs pandemisine karşı ne kadar savunmasız olduğunun görüldüğünü hatırlatan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüberkülozun öncelikle akciğerleri etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.


Verem hastaları için koronavirüs büyük tehlike


Almanya Cüzam ve Tüberküloz Yardımlaşma Örgütü (DAWH) direktörü Burkard Kömm konuyla ilgili,"Tüberküloz hastalığı olan dört milyon insan için koronavirüs çok büyük tehlike. Çünkü akciğerleri tüberküloz nedeniyle zayıflamış halde, genel sağlık durumları da yoksulluğa bağlı olarak kötü durumda ve gerekli tedaviye erişimleri yok" açıklamasında bulundu.


Özellikle Asya ve Afrika'da koronavirüsten hayatını kaybedebilecek kişilerin tüberküloz hastalarının olacağı tahmin ediliyor.


Tüberküloz hastaları dört farklı antibiyotiğin karışımından oluşan bir ilaçla 6 aydan fazla süren bir tedaviyle iyileşebiliyor. Ancak DAWH'nin verdiği bilgiye göre birçok hastanın tedavisi ilaç yetersizliğinden dolayı erken bitiriliyor. Bazı hastaların bünyesi ise zaman içerisinde ilaca direnç göstermeye başlıyor; bu da tedaviyi zorlaştıran ve uzatan bir süreç oluyor.


dpa/GY,JD


(c)

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:01 

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