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DSÖ'ye göre Covid-19 bir 'epidemik': Peki pandemik ile epidemik arasındaki fark ne?
1 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artık koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgın hastalığı için 'epidemik' terimini kullanıyor ve salgın konusundaki uluslararası alarm seviyesini 'acil' olarak tutmaya devam ediyor. Peki DSÖ bu salgın için neden 'pandemik' ifadesini kullanmıyor?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artık koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgın hastalığı için 'epidemik' terimini kullanıyor ve salgın konusundaki uluslararası alarm seviyesini 'acil' olarak tutmaya devam ediyor. Peki DSÖ bu salgın için neden 'pandemik' ifadesini kullanmıyor?
Cenevre'de basına konuşan DSÖ sözcüsü İran, İtalya ve Güney Kore'de rapor edilen vakalardaki ani artış sonrası durumun tüm ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Çin'de ise ülkedeki vaka artışındaki düşüş nedeniyle ulaşımda bazı tedbirlerin gevşetildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:12
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