DSÖ'ye, Türkiye'nin yaşlı bakım evlerindeki Covid-19 mücadelesi anlatıldı - Son Dakika

DSÖ'ye, Türkiye'nin yaşlı bakım evlerindeki Covid-19 mücadelesi anlatıldı

ENGELLİ ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri bir araya geldiği video konferans toplantısında, Türkiye'de uzun dönemli bakım kurumlarında Covid-19 ile mücadeleyi anlattı.

ENGELLİ ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri bir araya geldiği video konferans toplantısında, Türkiye'de uzun dönemli bakım kurumlarında Covid-19 ile mücadeleyi anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSÖ yetkilileri ile gerçekleştirilen 'Türkiye'de Uzun Dönemli Bakım Kurumlarında Covid-19 Süreci Değerlendirme Toplantısı', 3 saat sürdü. Engeli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, koronavirüs sürecinde yaşlılara verilen hizmetler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Koç, Türkiye'de 7,5 milyon yaşlı olduğunu ve 27 bin 500'ünün kurum bakımında olduğunu söyledi. Koronavirüs vakası henüz Türkiye'de görülmeden önce önlem aldıklarını hatırlatan Koç, "Huzurevlerine ve bakım evlerine ziyaretleri durdurduk, yaşlılarımızın da dışarı çıkışlarını kısıtladık. Ortam temizliğine dikkat etmenin yanı sıra dezenfektan gibi malzemelerle tedarik zincirimizi takviye ettik. Yaşlılarımız günübirlik tedaviye giderken de izolasyonu en üst seviyeye çıkardık. Adeta kuruluşlarımızı karantinaya aldık. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatlarıyla, metropollerdeki tedbirlerimizi sıkılaştırdık. Kuruluşlarda ihtiyaç duyacağımız izolasyon odaları, katları ve Türkiye'de 82 izolasyon kuruluşu oluşturduk. Yüzde 10 mevcut personele takviye yaparak kapasitemizi artırdık" dedi.

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'SABİT VARDİYA SİSTEMİ, BULAŞI AZALTTI'

Koç, tedbirler sonucunda Türkiye'de hastalıktan vefat edenler arasında uzun dönem bakım merkezlerinde kalan yaşlıların oranının yüzde 4 olduğunu ifade ederek, yurt dışından gelenlerle teması olan personelin takibini de yaptıklarını ve izolasyonun sağlanmasına önem verdiklerini vurguladı. 26 Mart'ta personelin 14 gün kuruluşta kaldığı bir modele geçtiklerini de belirten Koç, "Sabit vardiya sistemi bulaşı azaltıcı bir yöntem oldu. Sağlık Bakanlığımız ile işbirliği yaparak vardiya değişimlerinde personelin tümüne test yapıldı. Testler hastaneye gitmeden yapıldı ve pozitif vakaları kuruluşta bulaş riski oluşturmadan tespit etme şansı bulduk. Sabit vardiya sistemine halen devam ediyoruz. Covid 19 döneminde çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının normalden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz; çünkü milli dayanışma ruhuyla çalıştılar. Özel kuruluşlarda çalışanlar dahil işten çekilme yaşanmadı. Herkes özveriyle çalıştı" diye konuştu.

'YÜZDE 6'LIK KISMI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ'

Genel Müdür Orhan Koç, hastaneden taburcu edilenlerin de direkt kuruluşa alınmadığını, oluşturulan izolasyon kuruluşlarında müstakil tedavi sağlandığını kaydetti. Tüm vakaların hastanede bakıldığının altını çizen Koç, pozitif vakaların yalnızca yüzde 6'lık bir kısmının yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Koronavirüs sürecinde özellikle yaşlılar için dijital okuryazarlığın önemine dikkat çeken Koç, yeni bir program hazırladıklarını ifade etti. Engellilere yönelik yapılan çalışmaları da ayrıntılı olarak anlatan Koç, "Engellilerin ve ailelerinin bilgiye erişimini sağlamak önemli. Bu yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etti. Biz de Sayın Bakanımızın talimatıyla, kendi içeriklerimizi de erişilebilirlik standartlarına göre hazırlayıp paylaştık. Engelli bireyler ve ailelerinin bilgilenmesi için onları akademik uzmanlar ile bir araya getirdiğimiz çalışma grupları oluşturduk. Özelikle otizm spektrum bozukluğu gibi özel vakaların takipçisi olduk. Engellilerimiz için maske takılması, elin 20 saniye yıkanması zor bir durum; ama müzik eşliğinde videolar hazırladık ve o videolarda engellilerimiz yer aldı. Bu şekilde farkındalık oluşturmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

DSÖ yetkilileri de Türkiye'nin bu başarısının bilimsel anlamda dokümante edilmesi ve tüm dünyaya sunulmasının önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin önlemlerini erken aldığını ve bunun koronavirüs ile mücadele sürecinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan yetkililer, "Özellikle Avrupa ülkelerinde görülen kişisel koruyucu ekipman sorunu Türkiye'de yaşanmadı. Kişisel koruyucu ekipman konusunda kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de yardım sağladılar" ifadesini kullandı.


Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:03 Kaynak: DHA

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