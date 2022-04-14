DSÖ Yemen'de yeterli beslenemeyen 18 bin çocuk için program başlattı - Son Dakika
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DSÖ Yemen'de yeterli beslenemeyen 18 bin çocuk için program başlattı

14.04.2022 15:48
DSÖ Yemen'de yeterli beslenemeyen 18 bin çocuk için program başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de yetersiz beslenmeden muzdarip 18 bin çocuğun tedavisi için destek programı başlattığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de yetersiz beslenmeden muzdarip 18 bin çocuğun tedavisi için destek programı başlattığını duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yeterli beslenemeyen 5 yaş altı çocukların tedavisi için farklı bölgelerdeki 8 hastaneye temel ilaç ve malzeme tedarikinin yanı sıra sağlık çalışanlarına eğitim desteği verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 9 ay boyunca sürecek program kapsamında yaklaşık 18 bin Yemenli çocuğa sağlık hizmeti sağlanacağına işaret edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen DSÖ'nün Yemen Temsilcisi Edhem Abdulmunim, "Bu müdahale sayesinde binlerce çocuğun hayatı kurtulacak." dedi.

Abdulmunim, söz konusu programla Yemen'de yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm ve hastalık vakalarında da ciddi düşüş beklediklerini ifade etti.

DSÖ Yemen ofisinin Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, Yemen'de beş yaş altı her 4 çocuktan 3'ünün yetersiz beslendiği kaydedilmişti.

Yemen'deki insani kriz

Yemen'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaş koşullarında insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre ülkede 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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