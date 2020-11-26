DSÖ: Yemen'de yılın ilk 10 ayında yaklaşık 204 bin şüpheli kolera vakası görüldü - Son Dakika

DSÖ: Yemen'de yılın ilk 10 ayında yaklaşık 204 bin şüpheli kolera vakası görüldü

26.11.2020 16:21
DSÖ: Yemen'de yılın ilk 10 ayında yaklaşık 204 bin şüpheli kolera vakası görüldü, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 2020'nin ilk 10 ayında 204 bin 291 şüpheli kolera vakası görüldüğünü, buna bağlı 53 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 2020'nin ilk 10 ayında 204 bin 291 şüpheli kolera vakası görüldüğünü, buna bağlı 53 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Örgütün Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yılın ilk 10 ayında Yemen'de 204 bin 291 şüpheli kolera vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada kolera vakalarına bağlı 53 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, DSÖ'nün Yemen'deki yetkili mercilerin kolera ile mücadelesine desteğinin devam ettiği aktarıldı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Yemen'de yılın ilk 10 ayında yaklaşık 204 bin şüpheli kolera vakası görüldü - Son Dakika


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