DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Adana İl Başkanlığı görevine Erhan Saltuk atandı.

DSP Seyhan İlçe Başkanlığı görevini yürütürken İl Başkanlığına atanan Erhan Saltuk, kendilerine verilen görev ve sorumluluğun farkında olduklarını söyledi. Adana'nın sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini belirten Saltuk, "Partimiz DSP 3 kez ülke yönetmiş, birçok başarılı belediye başkanını kamuoyunun önüne çıkartmıştır. DSP bugün yine kendisine duyulan ihtiyaca cevap vermek için mücadelesini sürdürmektedir. Adana il örgütü olarak çalışmalarımıza etkin olarak devam edecek, partimizi ileriye taşıyacağız. Partimizin vizyonu "Herkesi kucaklamaktır. Ülkemizde evrensel sol değerleri somut ve soyut koşulları harmanlayarak Atatürk'ün izinde, kurucu - kuramcı Genel Başkan Bülent Ecevit'in ışığında, Genel Başkanımız Önder Aksakal önderliğinde; vatansever, milliyetçi, sol, sosyal politikaların sahibi DSP olarak iktidar mücadelesini ilk günkü gibi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

DSP Adana İl Yönetim Kurulu, Erhan Saltuk, Kemal Çelikkaya, İlkay Buldu, Ahmet Mülayim, Bayram Salar, Yıldırım Geliç, Osman Özen, Sinan Bay, Nermin Uğurbaşçiçek, Selda Vargün, Eşref Cengiz, Muhammed Üstünalp, Nusret Aldoğan, Hamza Mülayim, Uğur Döşlü, Hakkı Karadağ ve Sevgi Doğanel'den oluştu. - ADANA