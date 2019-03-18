Son Dakika Haberleri: DSP Arguvan Adayı Kılıç'ın Projeleri İlgi Gördü

DSP Arguvan Adayı Kılıç'ın Projeleri İlgi Gördü

1 saat önce

DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç'ın açıkladığı projeler her kesimden destek gördü.

DSP Arguvan Adayı Kılıç'ın Projeleri İlgi Gördü, System.String[]
DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç'ın açıkladığı projeler her kesimden destek gördü.

Geçtiğimiz günlerde ilçedeki Abdal Musa Cem Evinde projelerini açıklayan DSP Arguvan Belediye Başkan Adayı Ergün Kılıç, Arguvan'ın kaderinin bir baştan bir başa değişeceğini belirterek "Halkla ortak akıl yönetimi ile Arguvan'ı yöneteceğiz" dedi.

Arguvan için hizmet yapacaklarını kaydeden Kılıç, yeni iş sahaları da açacaklarını ve bu kapsamda ilçenin ekonomisine de önemli katkılar sunacaklarını söyledi.

Arguvan'ın sanat ve kültür anlamında da hak ettiği yer gelmesi adına projelerinin hazır olduğunu kaydeden Kılıç, gittiği her yerde Arguvanlıların büyük desteğini alıyor.

Şuan kadar ilçeye bağlı tüm mahalleleri tek tek dolaşan Kılıç, ev ev gezerek tüm vatandaşlarla bire bir görüştü. 7'den 70'e herkesin desteğini gören Kılıç, göreve gelmeleri durumunda ortak akıl ile birlikte belediyeyi yöneteceklerini ifade etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Politika
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